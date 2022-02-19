В Уфе презентовали план Парка искусств

В Уфе появится Парк искусств. Он объединит концертный зал «Башкортостан», Национальный молодежный театр, галерею «Урал» и Дом-музей имени Ленина в крупный культурный квартал.
Презентация его генплана состоялась в центре искусств «Облака». Его руководитель Валериан Гагин и стал инициатором новой идеи. Основные объекты квартала разместятся в зеленых зонах рядом с площадью двух фонтанов.
В новом пространстве будут работать творческие кружки, арт-объекты и не только. Разработкой проекта будет заниматься архитектурная мастерская Дмитрия Винкельмана.