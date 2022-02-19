В Уфе открылись всероссийские соревнования по роллерному спорту «МЕТЕЛИЦА 2022»

Четвертый раз в истории и второй раз в столице республики. В Уфе проходят всероссийские соревнования по роллерному спорту «МЕТЕЛИЦА 2022». Спортсмены съехались в Башкортостан из 10 регионов России.

Пока все общественные площадки покрыты снегом, Камилла находит место для тренировок в самых неожиданных локациях, главное – ровное покрытие и немного пространства. На ролики юная спортсменка встала в 4 года, сейчас ей 9. Это уже не первое ее соревнование по роллер-спорту, и сегодня уфимка настроена побеждать.

Всероссийские соревнования по роллерному спорту проходят в четвертый раз в истории и второй раз в Уфе. Открытие турнира прошло сегодня, в первый день между собой соревновались дети и подростки, а завтра на ролики встанут уже сильнейшие спортсмены из 10 регионов страны. Среди юных роллеров также есть титулованные представители.

Самому младшему из зарегистрированных участников 5 лет, а старшему – 42 года. Спортсмены демонстрируют своё мастерство в дисциплинах скоростной слалом, шорт-трек, фристайл-слалом.