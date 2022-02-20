В Уфе 90-летнего пенсионера обманули лже-медики

Как сообщил сам мужчина, к нему постучалась неизвестная девушка, которая представилась медицинским сотрудником. Она предложила проверить пенсионеру глазное давление. Мужчина поверил девушке, впустил в квартиру, но дверь не закрыл.

Пока лже-медик отвлекала пенсионера, в квартиру проник парень, который нашёл тайник мужчины, из которого забрал 70 тысяч рублей. Уфимец незваного гостя не заметил. Пропажу денег мужчина обнаружил лишь на следующий день. После этого уфимец и обратился в полицию.