Врач назвал новые группы риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией

Главврач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик назвал новую группу риска по заболеваемости коронавирусом на данный момент.

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«Российская газета» передаёт, что основной группой риска остаются пожилые граждане. Однако в последнее время коронавирусом стали активно заражаться дети до трёх лет. При этом малыши могут тяжело переносить заболевание. Также у маленьких пациентов существует опасность осложнений.

Чем младше ребенок, тем тяжелее он переносит инфекционное заболевание. Особенно у малышей до трех лет. Это касается в первую очередь тех детей, которые родились с низкой массой тела, перенесли внутриутробные инфекции, имеют ослабленную иммунную защиту, бронхиальную астму, онкозаболевания. Фоновые состояния всегда определяют тяжесть и исход любой инфекции, в том числе ковидной.

 Сергей Китайчик

Дети массово болеют омикроном, а заболевание протекает как тяжелая вирусная инфекция по типу гриппозной: с общей интоксикацией и поражением верхних отделов дыхательных путей с ознобом и температурой.

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