Врач назвал новые группы риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией

Главврач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик назвал новую группу риска по заболеваемости коронавирусом на данный момент.
«Российская газета» передаёт, что основной группой риска остаются пожилые граждане. Однако в последнее время коронавирусом стали активно заражаться дети до трёх лет. При этом малыши могут тяжело переносить заболевание. Также у маленьких пациентов существует опасность осложнений.
Дети массово болеют омикроном, а заболевание протекает как тяжелая вирусная инфекция по типу гриппозной: с общей интоксикацией и поражением верхних отделов дыхательных путей с ознобом и температурой.