Врач назвал новые группы риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией

Чем младше ребенок, тем тяжелее он переносит инфекционное заболевание. Особенно у малышей до трех лет. Это касается в первую очередь тех детей, которые родились с низкой массой тела, перенесли внутриутробные инфекции, имеют ослабленную иммунную защиту, бронхиальную астму, онкозаболевания. Фоновые состояния всегда определяют тяжесть и исход любой инфекции, в том числе ковидной.

Сергей Китайчик