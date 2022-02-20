Стали известны районы Башкирии, где в прошлом году умерло больше людей

Специалисты Башстата рассказали, в каких районах в прошлом году скончалось больше всего людей. Данные аналитиков приводит портал UfacityNews.ru.

По естественным причинам больше всего людей умерло в Бураевском районе (18,3 на 100 тысяч населения). По данным специалистов, в районе скончались 511 человек, а родилось только 141. Следующими в антирейтинге оказались Бакалинский (15,1 на 100 тыс.), Ермекеевский (14,8 на 100 тыс.) и Илишевский районы (14,3 на 100 тыс.).