В Башкирии снижается суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, в Башкирии постепенно снижается суточная заболеваемость коронавирусом. За последние сутки выявили 4409 заболевших коронавирусной инфекцией (190 480), с выздоровлением выписали – 1105 (151 781), скончались – 18 (5058). Госпитализация потребовалась 162 пациентам.
В России за сутки коронавирус выявили у 170 699 человек (15 370 419), выздоровели – 147 296 (12 365 238), скончались – 745 (345 500). Госпитализация потребовалась 10 372 заболевшим.