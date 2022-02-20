В Башкирии снижается суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, в Башкирии постепенно снижается суточная заболеваемость коронавирусом. За последние сутки выявили 4409 заболевших коронавирусной инфекцией (190 480), с выздоровлением выписали – 1105 (151 781), скончались – 18 (5058). Госпитализация потребовалась 162 пациентам.