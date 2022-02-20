В Башкирии в снежном поле застряли трое детей

Сегодня, 20 февраля, в Сибае произошёл несчастный случай. В снежном поле застрял папа с тремя детьми.
Как сообщает Госкомитет по ЧС, мужчина решил отправиться к роднику через поле на снегоходе. С собой он взял трёх детей. В один момент снегоход просто застрял в снежном плену. Самостоятельно семья выбраться уже не смогла.
Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали детей и доставили их к маме. Мужчина остался ждать специализированную технику, чтобы достать снегоход из западни.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.