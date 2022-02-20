Транспортная реформа в Башкирии: итоги и новые планы

Четыре года назад в Башкортостане стартовала транспортная реформа. За это время изменилось многое: автопарк пополнился новыми автобусами, открылись дополнительные маршруты, обновились остановочные павильоны, заработала система безналичного расчета, запускается интеллектуальная транспортная система. Перечислять можно долго, но все познается в сравнении. Чтобы понять, как менялась транспортная система республики, надо вспомнить, какой она была раньше.

Начать можно с неоптимизированных маршрутов. Это когда частники ездили только по тем маршрутам, где было много пассажиров. Получить именно его было очень выгодно. Но не всё так просто. Такая теневая бухгалтерия порождала коррупцию при выдаче маршрутных листов. Так было раньше. Сейчас уфимские власти начали упорядочивание маршрутов, убирая дублирующие, запуская новые в небольшие микрорайоны, пробуя автобусы другого класса на старых направлениях.

В будущем весь общественный транспорт планируется объединить в единую сеть. С этого года будет начато внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками. Нагрузка на дорожную сеть Уфы за счет оптимизации и расширения инфраструктуры снизится. А значит, что город поднимет свой федеральный рейтинг в транспортном обслуживании.

Кстати, работу одного из направлений интеллектуальной транспортной системы республики можно увидеть уже сейчас. Это диспетчерская центра организации перевозок в республике. В режиме реального времени сотрудники центра могут следить за движением пассажирских автобусов практически в любом уголке Башкортостана.

А еще в прошлом остались нелегальные перевозчики. Те, кто попользовался одной и той же маршрутной картой и выходил в рейс без необходимых документов. В 2018 году руководитель республики Радий Хабиров так и не получил внятного ответа от городских властей относительно деятельности этих самых нелегальных перевозчиков. Можно сказать, что с этого и началась настоящая крупномасштабная борьба с нелегалами, чтобы раз и навсегда привести маршрутный автопарк Уфы в надлежащий вид. Кстати, Уфа тогда действительно имела много общего с Техасом.

Это далеко не Техас и Голливуд, а село Акбердино Иглинского района. Стрельба и оружие – всё настоящее. Именно так в 2017 году происходил передел рынка пассажирских перевозок, от которого пострадали восемь человек, получив огнестрельные ранения.

2018 год. Уфа. Десятки горожан стадии свидетелями драки между водителями автобусов, которые, судя по всему, не поделили маршрут. Драка продолжалась, даже несмотря на сотрудников ГИБДД, которые постарались разнять бойцов. Накал начал спадать лишь после подоспевшего наряда полиции.

Сейчас такое даже представить сложно. После того, как были приняты все меры, на дорогах Уфы работают только официальные перевозчики. С лицензией и маршрутной картой. Но в будущем контроль будет усилен. Городской транспорт планируется перевести на брутто-контракты. Это когда частники должны будут обслуживать необходимые маршруты в соответствии с требованиями контракта. Это повысит качество обслуживания, а оплата будет производиться за их регулярность и движение согласно расписанию, то есть не за количество пассажиров.

Раньше пассажиры могли рассчитаться с водителем только за наличные. Использовать банковскую карту было просто негде. Вроде бы, ничего страшного, однако объём "черного нала", уходящий к перевозчикам, превышал несколько миллиардов рублей и был неконтролируемым.

Сейчас картина уже совсем другая. Основная доля расчетов – безналичная. В 2021 году расчет по банковской карте превысил 70%. Бизнес стал более прозрачным.

Расставание со знаменитыми «ПАЗиками» тоже прошло не особо драматично. Пассажиры еще помнят гонки по городу с полным салоном. Нередко лихачество водителей приводило к авариям.

Еще одна особенность, которая ассоциировалась с ПАЗ, – установленные газовые баллоны на крышах машин, к которым тогда все так привыкли, что не задумывались о безопасности. А ведь им явно не место на общественном транспорте. Об этого тогда говорил Радий Хабиров.

То, что заполненный ПАЗиками город выглядел провинциально, говорить не приходится. Морально устаревшие автобусы были разных цветов, зачастую с ободранной краской и ободранной рекламой. Эту проблему тоже поспешили решить. Теперь весь автобусный парк – в едином цветовом решении. Это белые автобусы с элементами национального орнамента.

Решив проблему нелегальных перевозчиков, устаревших и опасных автобусов, настало время обновление автопарка. Это задача стала не менее сложной, но решаемой. К примеру, «Башавтотранс» почти полностью заменил старые машины на современные. В прошлом году перевозчик вывел 220 автобусов, а до этого – 205. Впрочем, не только «Башавтотранс» выводит на маршруты новую технику.

Автобусы марки «Лотос» компании перевозчика «Автомиг», которая недавно зарегистрировалась в республике. Эти 35 новых автобусов – вторая партия. Столько же курсируют по Уфе уже больше месяца. Их главная особенность – комфорт для пассажиров. Обогрев, пандусы, USB-зарядка и кондиционер. Но главное – вместительность. Они способны перевозить до 92 пассажиров.

Транспортная реформа – комплексное явление. Поэтому республика развивает не только автобусное сообщение. Новый импульс получило сотрудничество с РЖД. Появляются больше маршрутов на электричках. Все, чтобы жители Башкортостана могли быстро, безопасно и удобно перемещаться по всей республике. Кроме того, в республике развивается система транспортно-пересадочных узлов. Это когда для пассажира в шаговой доступности любой общественный транспорт. К примеру, станция «Спортивная», где автобусная остановка будет находиться неподалеку.