В Башкирии впервые прошел конкурс на лучшего объездчика лошадей

Оседлать и как можно дольше продержаться верхом на коне. В Башкортостане впервые прошёл конкурс на лучшего объездчика лошадей «Тай-Тулак». Наездникам из разных районов Башкортостана предстояло обуздать практически дикое животное, неприученное к верховой езде. Мероприятие посвятили 210-летию со Дня Победы России в Отечественной войне. Разгромить войска Наполеона в 1812 году во многом помогли башкирские конники, которых французы называли «Северными амурами».

Таких падений он уже не боится. Наездник с 12-летним стажем Сергей Айсенов неоднократно приучал лошадей к верховой езде.

Сперва поваживаешь их, гладишь, чтобы они чуть поспокойнее были, чтобы приучались к рукам. Потом можно постепенно садиться уже верхом. Сергей Айсенов, участник команды из Баймакского района

На конкурсе времени на раскачку нет. На всё дается десять минут, говорит Сергей. Кстати, он как хозяин состязаний выступает первым. Всего на арене 16 лошадей башкирской породы. Конкурсантам нужно заарканить практически дикое животное, которое больше привыкло не к таким загонам, а к естественной среде обитания. Летом на вольном выгуле, зимой – на тебенёвке.

Обуздание неприученной к верховой езде лошади зрелище захватывающее, особенно когда происходит это в рамках конкурса. Для самих участников мероприятие достаточно опасное. Не зря по одному из условий всё члены команды должны быть застрахованы.

Двое помогают, один пытается заарканить. Задача оседлать коня и продержаться верхом как можно дольше. Секундомер включается с того момента, когда участник взбирается на лошадь.

Специально привезли, это называется «Корок». Быстро можно поймать лошадь. Ильнар Салаватов, участник команды из Бурзянского района

Это самодельное приспособление, возможно, и помогло показать один из лучших результатов в конкурсе команде из Бурзяна, где в качестве всадника выступал Ильнар Салаватов, а помогали ему отец и дядя.

Поднять культуру обуздания лошади – основная задача конкурса, говорят его организаторы. Процесс приучения к верховой езде должен проходить максимально безопасно для наездника. При этом само животное тоже не должно пострадать.

Лошадь чувствует боль, чувствует тревогу, и человек должен найти общий язык. Акрам Хусаинов, главный судья

Конкурс на лучшего объездчика лошадей «Тай-Тулак» прошел вблизи села Старый Сибай. Участие в нем принимали более десяти команд из разных районов Башкортостана. Инициатором и организатором мероприятия выступил благотворительный фонд по сохранению и развитию лошадей башкирской породы «Ирандык».

В республике первый раз проводится это конкурс, объезжаем диких лошадей. Алмас Шугуров, учредитель благотворительного Фонда по сохранению и развитию лошадей башкирской породы «Ирандык»

В основе народных игр лежат древние забавы башкир-конников. Мероприятие оказалось востребованным, судя по количеству участников и зрителей. В планах – сделать его ежегодным, отметил один из гостей праздника вице-премьер правительства республики Азат Бадранов.

Это очень зрелищно и очень экстремально, причем мы посмотрели и игру аударыш. Поэтому для участия в таких мероприятиях надо обладать большой смелостью, ловкостью и силой духа. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан