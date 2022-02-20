Зимние Олимпийские игры-2022: итоги для Башкирии

В Пекине завершились 24-е Зимние Олимпийские игры. Россия установила на них новый медальный рекорд – 32 награды. Последними серебро в копилку сборной принесли хоккеисты, уступив финнам в финале. Зато в той сборной выступали сразу три игрока хоккейного клуба «Салават Юлаев» – Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд.

Башкортостан на этой Олимпиаде впервые с 1992 года был представлен самым большим количеством спортсменов. Третью Олимпиаду подряд наши атлеты завоевывают медали в шорт-треке. Семен Елистратов показывает завидную стабильность. Еще три бронзы на счету биатлониста Эдуарда Латыпова.

Не прошло и двух недель после того бронзового финиша. Сразу после Семен Елистратов не знал, какую медаль будет показывать.

После финиша я понял, что я уже в тройке сильнейших. Мне было все равно, я свою задачу минимум выполнил. Я еще до объявления результатов радовался, обнимал тренера, плакал, потому что знал, что в призерах и вернусь домой с медалью. Семен Елистратов, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в шорт-треке

Три Олимпиады подряд домой с медалями. Хотя после первых Игр в Ванкувере Семен едва не бросил спорт. В начале двухтысячных условия для занятий шорт-треком были совсем иными. Ютились во Дворце спорта на Зорге, тренируясь в шесть утра. Раздевалка находилась в подсобке. Сейчас это уже в прошлом. После триумфа в Сочи, когда половину золотого квартета составили уфимские спортсмены, в столице Башкортостана было решено возвести специальный комплекс. В центре шорт-трека имени Семена Елистратова все иначе.

Сейчас более 400 детей занимаются в школе, где культивируется конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание. Больше 250 ребят занимаются шорт-треком. Для них и стал примером Семен Елистратов.

С тремя бронзовыми медалями вернется домой и Эдуард Латыпов. Биатлонист впервые выступил на Олимпийских играх. Впервые в истории российского спорта стал обладателем бронзы в составе российской команды в смешанной эстафете. Первая личная медаль среди мужчин в гонке преследования в башкирском спорте. Совсем близко было золото и в биатлонной эстафете. Но сказалось олимпийское волнение. В итоге третье место.

Эдуард Латыпов родом из села Камышла, что в Самарской области. На его малой родине занимались только лыжами. В десятом классе решил пойти по стопам Максима Чудова и упросил родителей отвезти на пробы в уфимский спорткомплекс «Биатлон». Теперь он сам стал примером. По пути Латыпова идут спортсмены из Камышлов, чтобы пробиться на высший уровень. В биатлонной семье получился взаимовыгодный союз двух соседних регионов.

Готовить спортсменов олимпийского уровня в республике умеют. На нынешних играх выступили12 атлетов в пяти видах спорта. Вновь представляли республику бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Юлия Беломестных. За Башкортостан выступает и скелетонист Александр Третьяков, который остановился в шаге от призового подиума Пекина. Отметим, Александра Кадейкина и Шакира Мухамадуллина, которые отправились в Пекин в запасе хоккейной сборной России, но так и не вышли на лед.

Самое большое представительство в составе женской сборной России по хоккею от уфимской «Агидели» – семь человек. Могло быть и больше, но в последний момент Илона Маркова из-за положительного теста ПЦР не смогла выступить на играх. Целый квартет отправился на Олимпиаду впервые. Кроме Марии Сорокиной, еще Вероника Коржакова, Мария Печникова и Полина Лучникова. Полина Лучникова вместе с Марией Баталовой числились в запасе, но девушки вышли на лед. Пришлось заменить тех, кто заболел.

Стараюсь не принимать ситуацию близко к сердцу, потому что это моя первая Олимпиада. Я безумно рада, что попала в состав, играла, наслаждалась моментом. Очень приятно, что, несмотря на результат, нас ценят, приветствуют и возносят женский хоккей. Полина Лучникова, игрок женской сборной России по хоккею и ЖХК «Агидель»

У нас четыре бронзовых олимпийских медали. И это определенно успех. Успех республики, успех спортивной команды. Но это и ответственность в подготовке к следующим Играм. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

А следующие игры пройдут в Милане. О них задумывается Семен Елистратов, наверняка планирует и Эдуард Латыпов. И велика вероятность, что к тому времени у них появятся серьезные конкуренты.