Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает о проверке сирен

В республике вновь завоют сирены. Тревожный сигнал будет раздаваться с сегодняшнего дня и до 25 февраля, предупреждают в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям. Это вызвано необходимостью проведения плановой ежемесячной проверки систем оповещения.
«Внимание всем!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.
С 21 по 25 февраля в ночное время на территории республики также будет проведена техническая проверка с перехватом каналов телевизионного и радиовещания.