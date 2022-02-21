В Уфе откроется выставка «Искусство и ремесло в находках»

В столице республики состоится открытие выставки «Искусство и ремесло в находках». Гости экспозиции смогут увидеть археологические артефакты памятника «Уфа II – городище».

На выставке будут представлены находки, которые хранятся в фондах музея-заповедника «Древняя Уфа», – самые яркие свидетельства мастерства древних ремесленников городища, сообщили в Башкультнаследии.