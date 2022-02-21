Жителей Башкирии ожидает шестидневная рабочая неделя

Жителей Башкирии ожидает шестидневная рабочая неделя. Это связано с ежегодным празднованием Дня защитника Отечества. Эксперты по трудовому праву объяснили, сколько выходных будет в республике в ближайшие несколько недель.

Традиционно 23 февраля в России - выходной день. Но после этого жителей республики и страны ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта.