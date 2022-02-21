В Уфе риелтор-мошенница оставила 16 человек без денег и жилья

В Уфе обвинительное заключение утвердили в отношении местной жительницы, которую обвиняют в крупном мошенничестве.
С 2016 по 2019 года женщины подыскивала уфимцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Она предлагала им встать на учет в администрации города с последующим предоставлением жилого помещения. Доверчивые горожане заключили с риелтором договор, но женщина свои обязательства не выполнила, а просто присвоила деньги.
От рук мошенницы пострадали 16 человек, которые в общей сложности передали женщине более 5 млн рублей. Свою вину уфимка не признала, причиненный ущерб не возместила. Теперь дело передано в суд.