В Уфе риелтор-мошенница оставила 16 человек без денег и жилья

С 2016 по 2019 года женщины подыскивала уфимцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Она предлагала им встать на учет в администрации города с последующим предоставлением жилого помещения. Доверчивые горожане заключили с риелтором договор, но женщина свои обязательства не выполнила, а просто присвоила деньги.