В Башкирии фиксируется снижение заболеваемости по ОРВИ и гриппу

В Башкирии снижается заболеваемость по ОРВИ и гриппу. Об этом сегодня, 21 февраля, на оперативном совещании в правительстве республики сообщила глава Управления Роспотребнадзора Анна Казак.
За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 32,8%. При этом фиксируется увеличение заболевших внебольничной пневмонией.
По словам специалиста, некоторые школы всё ещё закрыты на карантин. Так, полностью закрыты 11 школ с общим количеством учащихся более 2 тысяч человек. А частично на карантин закрыт 141 класс.