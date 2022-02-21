В Башкирии фиксируется снижение заболеваемости по ОРВИ и гриппу

В Башкирии снижается заболеваемость по ОРВИ и гриппу. Об этом сегодня, 21 февраля, на оперативном совещании в правительстве республики сообщила глава Управления Роспотребнадзора Анна Казак.

За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 32,8%. При этом фиксируется увеличение заболевших внебольничной пневмонией.