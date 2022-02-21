Известно, когда в Башкирию прибудут беженцы с Донбасса

Башкортостан готовится принять беженцев с востока Украины. Пассажирский поезд с жителями Донбасса прибудет на уфимский железнодорожный вокзал завтра. Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве сообщил Радий Хабиров.

В регионе развернуты 17 пунктов временного размещения на 2006 человек. Глава республики также поблагодарил жителей Башкортостана, которые изъявили желание предоставить кров женщинам и детям. В регионе организованы пункты приема гуманитарной помощи. Вещи первой необходимости и продукты питания можно привезти в Штаб общественной поддержки в Уфе по адресу: улица Цюрупы, 17. Телефон Ситуационного центра: 218-19-19. Радий Хабиров дал поручение членам правительства и главам районных администраций оказать должный прием беженцам.

Каждый глава района, где есть ПВР, должен лично посмотреть, что там всё есть, белье и так далее, чтобы встретили беженцев, расселили. Там гражданские люди, дети, женщины, старики. Детей нужно будет в школы пристроить. А значит, обеспечить учебниками. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также в ходе совещания Радий Хабиров поздравил спортсменов Башкортостана, представлявших Россию на зимней Олимпиаде в Пекине. По количеству медалей среди субъектов страны республика заняла четвертое место, поделив его с Московской областью, Татарстаном и Санкт-Петербургом.