Известно, когда в Башкирию прибудут беженцы с Донбасса

Башкортостан готовится принять беженцев с востока Украины. Пассажирский поезд с жителями Донбасса прибудет на уфимский железнодорожный вокзал завтра. Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве сообщил Радий Хабиров.
В регионе развернуты 17 пунктов временного размещения на 2006 человек. Глава республики также поблагодарил жителей Башкортостана, которые изъявили желание предоставить кров женщинам и детям. В регионе организованы пункты приема гуманитарной помощи. Вещи первой необходимости и продукты питания можно привезти в Штаб общественной поддержки в Уфе по адресу: улица Цюрупы, 17. Телефон Ситуационного центра: 218-19-19. Радий Хабиров дал поручение членам правительства и главам районных администраций оказать должный прием беженцам.
Также в ходе совещания Радий Хабиров поздравил спортсменов Башкортостана, представлявших Россию на зимней Олимпиаде в Пекине. По количеству медалей среди субъектов страны республика заняла четвертое место, поделив его с Московской областью, Татарстаном и Санкт-Петербургом.
Ещё одним вопросом совещания стало развитие сети газовых заправок. Глава региона отметил, что на экологический вид топлива нужно переводить больше коммунальной и дорожной техники. Не осталась без внимания и пандемия. В республике отменены QR-коды для посещения торговых центров, кинотеатров и других учреждений. Но болезнь ещё не отступила. В Туймазах и в Сибае завершается строительство инфекционных госпиталей. Радий Хабиров также дал поручение достроить и другие медицинские учреждения.