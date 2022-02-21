Известно, когда ковид-госпиталь в Сибае примет первых пациентов

Инфекционная больница в столице башкирского Зауралья совсем скоро примет первых пациентов. Премьер-министр регионального правительства проинспектировал строительство нового ковид-госпиталя.
Сообщается, что медицинский объект примет пациентов 18 марта. Работы на площади 9000 квадратных метров ведутся днем и ночью. В госпитале будет 50 боксов, 40 из них – круглосуточного пребывания и 10 реанимационных помещений. В режиме ЧС предусмотрено развертывание до 230 коек со 100-процентным подключением кислорода.
Андрей Назаров отметил, что строящийся госпиталь важен и нужен не только для Сибая, но и для всего Зауралья. Он позволит разгрузить другие медицинские структуры, уже не придется направлять пациентов в Уфу или Стерлитамак.