Известно, когда ковид-госпиталь в Сибае примет первых пациентов

Этот госпиталь будет работать в целом на Зауралье, потому что, исходя из опыта, понимаем, что должны быть в одном месте и квалифицированные врачи, и лекарства сосредоточены. Нужно, чтобы пациенты получали лечение не в неприспособленных помещениях, где врачи не готовы, нет кислорода или какие-то другие моменты отсутствуют. Здесь будет помощь квалифицированных врачей и все необходимые лекарства.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан