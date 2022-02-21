Известно, когда ковид-госпиталь в Сибае примет первых пациентов

Инфекционная больница в столице башкирского Зауралья совсем скоро примет первых пациентов. Премьер-министр регионального правительства проинспектировал строительство нового ковид-госпиталя.

Сообщается, что медицинский объект примет пациентов 18 марта. Работы на площади 9000 квадратных метров ведутся днем и ночью. В госпитале будет 50 боксов, 40 из них – круглосуточного пребывания и 10 реанимационных помещений. В режиме ЧС предусмотрено развертывание до 230 коек со 100-процентным подключением кислорода.

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Андрей Назаров отметил, что строящийся госпиталь важен и нужен не только для Сибая, но и для всего Зауралья. Он позволит разгрузить другие медицинские структуры, уже не придется направлять пациентов в Уфу или Стерлитамак.

Этот госпиталь будет работать в целом на Зауралье, потому что, исходя из опыта, понимаем, что должны быть в одном месте и квалифицированные врачи, и лекарства сосредоточены. Нужно, чтобы пациенты получали лечение не в неприспособленных помещениях, где врачи не готовы, нет кислорода или какие-то другие моменты отсутствуют. Здесь будет помощь квалифицированных врачей и все необходимые лекарства.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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