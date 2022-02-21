В Башкирии вынесли приговор убийцам 100-летнего ветерана

В Башкирии вынесли приговор двум мужчинам, которые убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Кигинского района.
Напомним, жуткий инцидент произошёл в июле 2020 года в селе Леуза. 34-летний житель Челябинской области Юрий Никитин и 42-летний житель Кигинского района Виктор Валавин ворвались в дом пенсионера ночью, жестоко избили его и украли 2,4 млн рублей. Убийцы – бывшие сотрудники ФСИН. Им удалось скрыть следы, поэтому преступление не могли раскрыть несколько месяцев.
После долгого расследование, многочисленных экспертиз и особой тактики допроса вину подозреваемых удалось подтвердить.
Суд приговорил Никитина к 23 годам лишения свободы, а Валавина — к 10 годам лишения свободы, оправдав его по обвинению в убийстве. Также суд взыскал с них сумму похищенных у пенсионера денежных средств и компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшего в размере 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.