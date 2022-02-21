В Башкирии вынесли приговор убийцам 100-летнего ветерана

Суд приговорил Никитина к 23 годам лишения свободы, а Валавина — к 10 годам лишения свободы, оправдав его по обвинению в убийстве. Также суд взыскал с них сумму похищенных у пенсионера денежных средств и компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшего в размере 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.