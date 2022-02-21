Радий Хабиров о решении принять беженцев: «Ужасно, когда семьи с детьми уходят в неизвестность»

Десятки тысяч людей покидают свои дома. Ужасно представлять, когда ты с семьей, с маленькими детьми покидаешь домашний очаг, берешь вещи, какие можешь, и уходишь в неизвестность. Это страшная трагедия для людей и мы приняли решение дать кров всем, кто в этом нуждается.

Радий Хабиров, Глава Башкирии