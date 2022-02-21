Радий Хабиров о решении принять беженцев: «Ужасно, когда семьи с детьми уходят в неизвестность»

Башкирия готовится принять беженцев из ЛНР и ДНР. Первые две тысячи человек прибудут в республику уже завтра, 22 февраля. Глава региона прокомментировал решение дать кров нуждающимся на территории Башкирии.

Фото №1 - Радий Хабиров о решении принять беженцев: «Ужасно, когда семьи с детьми уходят в неизвестность»

Десятки тысяч людей покидают свои дома. Ужасно представлять, когда ты с семьей, с маленькими детьми покидаешь домашний очаг, берешь вещи, какие можешь, и уходишь в неизвестность. Это страшная трагедия для людей и мы приняли решение дать кров всем, кто в этом нуждается.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Радий Хабиров поручил глава муниципалитетов, где развернут лагеря, лично контролировать условия их размещения, так прибывающие в основном женщины, пожилые люди и дети.

Глава региона рассказал, что уже сотни жителей республики выразили готовность помочь пострадавшим. Кто-то продуктами, кто-то деньгами, кто-то даже готов принять людей в семью.

Это, я считаю, в лучших традициях жителей нашей республики. Я хочу поблагодарить тех наших жителей, которые проявили по-настоящему большое доброе сердце и ответственность. Очень приятно.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Гуманитарная помощь принимается по адресу: Уфа, Цюрупы, 17 с 9:00 до 21:00, а по выходным — с 9:00 до 16:00. Единый кол-центр Штаба общественной поддержки: 8 (347)218-19-19.

Акции БСТ
Пенальти