Радий Хабиров о решении принять беженцев: «Ужасно, когда семьи с детьми уходят в неизвестность»

Башкирия готовится принять беженцев из ЛНР и ДНР. Первые две тысячи человек прибудут в республику уже завтра, 22 февраля. Глава региона прокомментировал решение дать кров нуждающимся на территории Башкирии.
Радий Хабиров поручил глава муниципалитетов, где развернут лагеря, лично контролировать условия их размещения, так прибывающие в основном женщины, пожилые люди и дети.
Глава региона рассказал, что уже сотни жителей республики выразили готовность помочь пострадавшим. Кто-то продуктами, кто-то деньгами, кто-то даже готов принять людей в семью.
Гуманитарная помощь принимается по адресу: Уфа, Цюрупы, 17 с 9:00 до 21:00, а по выходным — с 9:00 до 16:00. Единый кол-центр Штаба общественной поддержки: 8 (347)218-19-19.