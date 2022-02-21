Уфимский «Кировец» одержал две домашние победы над казахстанским «Акжайыком»

Надо побеждать, чтобы мы заняли первое место в группе. Следующие игры тоже будут значимые – 23 и 24 февраля. И у нас есть возможность третий год подряд завоевать первое место в группе. Это очень хороший результат для команды, которая только что создана.

Рустем Гаянов, генеральный директор ХК «Кировец»