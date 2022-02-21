Уфимский «Кировец» одержал две домашние победы над казахстанским «Акжайыком»

Подопечные Алексея
Кузьмина продолжают борьбу за первую строчку в турнирной таблице на групповом
этапе чемпионата России высшей лиги по хоккею с мячом.
Ранее в гостях уфимский
коллектив проиграл соперникам в двух встречах, но на домашнем льду им удалось
взять реванш. В первой встрече «Кировец» одержал победу со счетом 7:2.
Игры
сильно отличаются. Вчера легкая игра получилась, там сразу забили в первом
тайме и повели 3:0 и 4:1 закончили. На самом деле тяжело играть две игры подряд
с сильным соперником одинаково.Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»
Во второй игре уфимская
команда также была сильнее, одержав победу со счетом 4:2. Один из голов хозяева
забили с пенальти, отличился Алексей Воробьев. Впереди заключительные домашние
матчи против лидера третьей группы коллектива «Знамя-Удмуртия» из Воткинска.
После этого стартует финальный этап чемпионата.
Надо
любой пенальти забить. Ничего на меня не давило, главное – по воротам попасть.Алексей Воробьев, игрок ХК «Кировец»
Надо
побеждать, чтобы мы заняли первое место в группе. Следующие игры тоже будут
значимые – 23 и 24 февраля. И у нас есть возможность третий год подряд завоевать первое место в группе. Это очень
хороший результат для команды, которая только что создана.Рустем Гаянов, генеральный директор ХК «Кировец»