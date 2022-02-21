Уфимский «Кировец» одержал две домашние победы над казахстанским «Акжайыком»

Подопечные Алексея Кузьмина продолжают борьбу за первую строчку в турнирной таблице на групповом этапе чемпионата России высшей лиги по хоккею с мячом.

Ранее в гостях уфимский коллектив проиграл соперникам в двух встречах, но на домашнем льду им удалось взять реванш. В первой встрече «Кировец» одержал победу со счетом 7:2. 

Игры сильно отличаются. Вчера легкая игра получилась, там сразу забили в первом тайме и повели 3:0 и 4:1 закончили. На самом деле тяжело играть две игры подряд с сильным соперником одинаково.

Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»
Фото №1 - Уфимский «Кировец» одержал две домашние победы над казахстанским «Акжайыком»

Во второй игре уфимская команда также была сильнее, одержав победу со счетом 4:2. Один из голов хозяева забили с пенальти, отличился Алексей Воробьев. Впереди заключительные домашние матчи против лидера третьей группы коллектива «Знамя-Удмуртия» из Воткинска. После этого стартует финальный этап чемпионата.

Надо любой пенальти забить. Ничего на меня не давило, главное – по воротам попасть.

Алексей Воробьев, игрок ХК «Кировец»

Надо побеждать, чтобы мы заняли первое место в группе. Следующие игры тоже будут значимые – 23 и 24 февраля. И у нас есть возможность третий год подряд  завоевать первое место в группе. Это очень хороший результат для команды, которая только что создана.

Рустем Гаянов, генеральный директор ХК «Кировец»
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