Жители Башкирии присоединись к акции «Снежный субботник»

Жители села Бижбуляк в
очередной раз присоединись к республиканской акции «Снежный субботник».
Сотрудники и руководители учреждений райцентра, вооружившись лопатами, очистили
территорию парка Победы.
Под песню и работать
веселее, особенно когда солистка – человек, близкий к искусству. Но сегодня в
руках вместо микрофона – лопата.
На
этих субботниках мы не только работаем, но ещё и вдохновляемся. Получаем массу
положительных эмоций. Результат, как вы видите, налицо. Ну и, конечно, это всё-таки
сплачивает. И всегда хочется, чтобы родной район был чистым, ухоженным. Это
приятно и для нас самих, и для тех, кто приезжает к нам в гости.Айгуль Бахтиярова, директор детской школы искусств с. Бижбуляк
Это
памятное место нашего района. Это парк Победы, это наша история, история нашего
государства. Здесь убудут проходить возложения венков, цветов, сюда приходят
молодые семейные пары. Поэтому почистить его было просто необходимо.Валерий Шарифуллин, военный комиссар Бижбулякского района
Директора и руководители
учреждений райцентра отозвались на призыв главы муниципалитета принять участие
в акции «Снежный субботник». Сам Артур Зарипов тоже присоединился к
мероприятию.
Это
уже не первый субботник, который мы проводим. Выбрали это место, потому что
впереди 23 февраля, тут будет праздничная церемония. Поэтому вместе вышли на
очистку. Старожилы говорят, что в 1997 году тоже так было. Сейчас снега выпало больше,
чем обычно, в 2-3 раза. Поэтому очень тяжело с очисткой, но ничего,
справляемся.Артур Зарипов, глава администрации Бижбулякского района
Тяжёлую коммунальную
технику в парк Победы не загонишь, поэтому тонны снега приходилось разбрасывать
вручную. На некоторых участках нужно быть особенно осторожным, чтобы не
повредить памятники.
Снега
было много. Вот так только верхняя часть камня была видна. Но почистил быстро.
Опыт есть уже, всю зиму снег кидал. Столько снега давно не было, а в последние
годы мало было снега. Но я всё равно радуюсь. Раньше же как говорили: много
снега – много хлеба.Роман Тиманкин, председатель районного профсоюза работников образования
А для очистки от снега
улиц райцентра вывели дорожную технику. Тяжёлые тракторы едва пробивали высокие
сугробы, которые буквально завалили некоторые жилые микрорайоны Бижбуляка.
Снега
много, конечно, бывало, что и проезд заметало. Ладно вот сейчас техника
приехала, расширят проезд. Дай бог, будет всё хорошо.Алексей Николаев, житель с. Бижбуляк
Таких сугробов жители
райцентра не припомнят. Местами высота
превышает два метра. И, конечно, справиться с таким количеством снега
можно только сообща, уверены сельчане. Парк Победы они собираются откопать до
23 февраля.