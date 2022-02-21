Жители Башкирии присоединись к акции «Снежный субботник»

На этих субботниках мы не только работаем, но ещё и вдохновляемся. Получаем массу положительных эмоций. Результат, как вы видите, налицо. Ну и, конечно, это всё-таки сплачивает. И всегда хочется, чтобы родной район был чистым, ухоженным. Это приятно и для нас самих, и для тех, кто приезжает к нам в гости.

Айгуль Бахтиярова, директор детской школы искусств с. Бижбуляк