В Уфе полицейский выстрелил в предполагаемого преступника – мужчина скончался. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МВД.
В полицию обратился житель дома по улице Мамина-Сибиряка. Он сообщил, что двое подозрительных мужчин роются в сугробе. По указанному адресу прибыли правоохранители. Они заметили, что неизвестный с лопатой действительно что-то ищет в снегу, а его товарищ стоит рядом.
После прибытия полиции мужчины попытались сбежать. Одного из них удалось задержать, а другой в целях защиты попытался ударить полицейских лопатой. Сотрудник правоохранительных органов выстрелил из табельного оружия, на место инцидента экстренно вызвали скорую помощь. Однако раненный скончался.
Погибшим оказался 41-летний ранее судимый житель Чишминского района, его сообщник – 38-летний житель Уфы, судимый за распространение наркотиков. На месте происшествия также были найдены запрещенные вещества. Дело будет расследовать следком – назначена проверка правомерности применения оружия.