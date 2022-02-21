В Уфе полицейский выстрелил в предполагаемого преступника

В Уфе полицейский выстрелил в предполагаемого преступника – мужчина скончался. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МВД.

В полицию обратился житель дома по улице Мамина-Сибиряка. Он сообщил, что двое подозрительных мужчин роются в сугробе. По указанному адресу прибыли правоохранители. Они заметили, что неизвестный с лопатой действительно что-то ищет в снегу, а его товарищ стоит рядом.

После прибытия полиции мужчины попытались сбежать. Одного из них удалось задержать, а другой в целях защиты попытался ударить полицейских лопатой. Сотрудник правоохранительных органов выстрелил из табельного оружия, на место инцидента экстренно вызвали скорую помощь. Однако раненный скончался.