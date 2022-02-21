В Уфе бездомные собаки напали на пенсионерку

Сегодня, 21 февраля, стая бездомных собак вновь совершила нападение на человека. Подробности инцидента сообщил портал ГорОбзор.ру.
Как сообщила журналистам местная жительница, на её 65-летнюю маму напали собаки недалеко от больницы №5. К счастью, женщина не пострадала – уфимке удалось отбиться от собак тростью. Дочь пострадавшей от нападения отметила, что раньше у больницы также собирались собаки, но на людей они не нападали.
Администрация Калининского района отреагировала на произошедшее и отметила, что решит вопрос с уличными собаками до 22 февраля.