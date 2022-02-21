Башкортостан готовится принять более 2 тыс беженцев из Донбасса

Рядом в трудную минуту. Башкортостан готовится принять более двух тысяч беженцев из Донбасса. Оставив свои дома, женщины, дети и пожилые люди вынуждены бежать от войны. Временный кров эвакуированным жителям ЛНР и ДНР предоставят и другие регионы России.
Бросить родной дом и уехать на неопределенный срок в другую страну, взяв с собой лишь детей и документы, – вынужденный выбор матерей Донбасса, чтобы просто выжить. В первую очередь людей эвакуируют с линии разграничения. Помощь беженцам предложили десятки регионов, в том числе и Башкортостан.
В Башкортостане оперативно создали штаб по эвакуации, который возглавил вице-премьер республиканского правительства, министр здравоохранения Максим Забелин. Радий Хабиров поручил организовать тестирование прибывающих жителей Донбасса на COVID-19, чтобы избежать вспышек инфекции.
Эвакуированные жители Донбасса ещё не приехали, а неравнодушные люди уже несут в пункты приема гуманитарной помощи товары первой необходимости: постельное белье, одежду, продукты питания.
Идёт набор волонтеров. Беженцев распределят по 13 санаториям и гостиницам в нескольких городах и районах республики.
Жители Донбасса также смогут устроиться на работу на общих основаниях. Банк вакансий открыт для всех. Жилье будет предоставлено тоже временное.
Поддержать жителей Донецкой и Луганской народной республик может любой желающий. По всем вопросам нужно обращаться в Ситуационный центр по номеру в Уфе: 218-19-19. В связи с приездом беженцев Радий Хабиров поручил рассмотреть вопрос введения в регионе режима чрезвычайного положения. На оперативном совещании Глава Башкортостана выполнил и приятную миссию. Указом Президента России орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени награжден митрополит Уфимский и Стерлитамакский. Владыка Никон в своей речи призвал жителей республики с пониманием отнестись к беженцам, дать им кров и пищу.
Уже завтра первый поезд с беженцами может приехать на уфимский железнодорожный вокзал. Далее жителей Донбасса распределят по пунктам временного размещения, которые открыты в городах и районах республики. На какой срок республика станет для них домом – пока неизвестно. Но на этот период оказать им всяческую помощь – не только государственная, но и человеческая задача.