Башкортостан готовится принять более 2 тыс беженцев из Донбасса

Рядом в трудную минуту. Башкортостан готовится принять более двух тысяч беженцев из Донбасса. Оставив свои дома, женщины, дети и пожилые люди вынуждены бежать от войны. Временный кров эвакуированным жителям ЛНР и ДНР предоставят и другие регионы России.

Бросить родной дом и уехать на неопределенный срок в другую страну, взяв с собой лишь детей и документы, – вынужденный выбор матерей Донбасса, чтобы просто выжить. В первую очередь людей эвакуируют с линии разграничения. Помощь беженцам предложили десятки регионов, в том числе и Башкортостан.

Когда мы обозначили, что Башкортостан примет беженцев, мы получили общественную поддержку. Огромное количество жителей начали высказывать готовность принять этих людей. Я видел вчера, читал, что женщина из Янаула готова семью к себе домой взять. Я считаю, что это в лучших традициях наших жителей и нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане оперативно создали штаб по эвакуации, который возглавил вице-премьер республиканского правительства, министр здравоохранения Максим Забелин. Радий Хабиров поручил организовать тестирование прибывающих жителей Донбасса на COVID-19, чтобы избежать вспышек инфекции.

Тем беженцам, у которых будут какие-то изменения по состоянию здоровья, окажут помощь непосредственно в Ростовской области. Поэтому они к нам уже условно здоровыми будут приезжать. Но всё равно все необходимые мероприятия по скринингу и тестированию будут проведены. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства - министр здравоохранения Республики Башкортостан

Эвакуированные жители Донбасса ещё не приехали, а неравнодушные люди уже несут в пункты приема гуманитарной помощи товары первой необходимости: постельное белье, одежду, продукты питания.

Идёт набор волонтеров. Беженцев распределят по 13 санаториям и гостиницам в нескольких городах и районах республики.

Есть нормативы по пунктам временного размещения, в которых в обязательном порядке должны быть медицинские пункты, пункты питания и все другие условия, создающие безопасную жизнедеятельность данных пунктов. Марат Латыпов, начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Каждый глава, на чьей территории находится пункт временного содержания, а их у нас несколько, должен лично посетить и проверить готовность. С пониманием, что это точно мирное население – женщины, пожилые, дети. Особое внимание чтобы уделялось детям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Детей дошкольного возраста мы обеспечим садиками, соответственно, дети школьного возраста пойдут в школы. Мы будем настаивать, чтобы эвакуированные школьники продолжили обучение в очном режиме, так как полностью не уверены в том, что дети из ЛНР и ДНР готовы к дистанционному формату обучения. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Жители Донбасса также смогут устроиться на работу на общих основаниях. Банк вакансий открыт для всех. Жилье будет предоставлено тоже временное.

Поддержать жителей Донецкой и Луганской народной республик может любой желающий. По всем вопросам нужно обращаться в Ситуационный центр по номеру в Уфе: 218-19-19. В связи с приездом беженцев Радий Хабиров поручил рассмотреть вопрос введения в регионе режима чрезвычайного положения. На оперативном совещании Глава Башкортостана выполнил и приятную миссию. Указом Президента России орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени награжден митрополит Уфимский и Стерлитамакский. Владыка Никон в своей речи призвал жителей республики с пониманием отнестись к беженцам, дать им кров и пищу.

Покинули свои насиженные гнезда, свои дома. А находиться в изгнании для человека – всегда большая трагедия. И очень хорошо, что вы даете людям возможность выжить. В основном это дети, женщины, старики. Владыка Никон, глава Башкортостанской митрополии