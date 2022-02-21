Два новых ковид-госпиталя в Башкортостане примут первых пациентов в марте

Ковид-госпитали в Туймазах и в Сибае примут первых пациентов 4 и 18 марта, соответственно. Об этом сообщили на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики. Глава Башкортостана отметил, что ситуация с пандемией остается стабильной.

Благодаря массовой вакцинации принято решение отменить QR-коды при посещении общественных мест. При этом масочный режим и соблюдение социальной дистанции сохраняются в полном объёме. Радий Хабиров также обратил внимание членов правительства на строительство других социальных объектов, в частности, дал поручение уже в этом году сдать в эксплуатацию новый кардиоцентр.