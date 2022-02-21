В районе Башкирии открылись два новых ФАПа

ФАПы-близнецы открылись в Зианчуринском районе. Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта установили в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Пункты медпомощи появились в деревнях Баишево и Башкирская Ургинка.

Свои двери для сельчан гостеприимно распахнул ФАП в деревне Башкирская Ургинка. Полюбоваться на новенький медпункт жители пришли всей деревней. Хозяйкой лечебного пункта стала местная акушерка Зинфира Акчурина. Женщина оказывает медпомощь сельчанам уже больше 30 лет.

Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта для местных жителей, можно сказать, одно из главных событий года. Место, кстати, выбрали тоже неслучайно: чтобы всем было удобно добираться – ФАП стоит в центре села. Строительство и оснащение здания стоило около 5 млн рублей.

В новом ФАПе светло, не холодно и много места. Всё то, о чём мечтали сельчане. Но главным, конечно, остаются доброта и чуткость фельдшера Зинфиры Акчуриной. В селе ее называют ангелом хранителем и обращаются за медицинской помощью и днём, и ночью.

ФАПы в этих деревнях уже были, но не отвечали необходимым требованиям. Например, в старом здании лечебного пунтка Баишево было холодно и сыро, зимой не снимали верхнюю одежду, а по стенам расползались трещины, не помогал даже ремонт.

Теперь же у медиков есть все условия, чтобы помогать сельчанам. Ставить уколы и прививки, проводить первичные осмотры и элементарно измерить давление. Появилась новая мебель, оборудование и инструменты.

Это небольшое помещение – настоящий пример рационального использования пространства. Здесь есть всё необходимое. Просторная комната ожидания для пациентов, кабинет терапевта, процедурная и смотровая. Есть даже отдельно оборудованная раздевалка для врачей. А самое главное, расположено всё максимально удобно, говорят медицинские работники.