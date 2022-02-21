В Уфе учеников нескольких школ посвятили в «шаймуратовцы»

Сегодня учеников нескольких уфимских школ посвятили в «шаймуратовцы». Торжественная церемония прошла в Колонном зале. Напутствия старшеклассникам дал Радий Хабиров, отметив высокую ответственность, которая отныне возложена на детей.

Форма пусть и не военная, но вот настрой у ребят по-настоящему боевой. Церемония посвящения в «шаймуратовцы» сродни присяге, на которой школьники также зачитывают клятву верности Родине, обещая хорошо учиться и быть достойными имени легендарного военачальника.

После посвящения школьников, по сути, ждет программа как у юнармейцев. У них будет начальная военная подготовка, борьба, а также уроки верховой езды и стрельбы из лука. Занятия должны укрепить не только физическую силу, но и характер. Амалия Рамазанова, например, уже стала командиром своего класса, потеснив даже мальчишек.

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Шаймуратовские классы были учреждены два года назад. Именно тогда знаменитому генералу посмертно присвоили звание героя России. На торжественном собрании также наградили самых первых «шаймуратовцев», которые уже успели отличиться.

В этом году посвящение в «шаймуратовцы» провели в канун 23 февраля – Дня защитника Отечества и дня гибели Минигали Шаймуратова. И это приобретает особый смысл. Теперь и знаменитая песня о генерале стала их девизом.

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