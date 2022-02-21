В Уфе учеников нескольких школ посвятили в «шаймуратовцы»

Сегодня учеников нескольких уфимских школ посвятили в «шаймуратовцы». Торжественная церемония прошла в Колонном зале. Напутствия старшеклассникам дал Радий Хабиров, отметив высокую ответственность, которая отныне возложена на детей.

Форма пусть и не военная, но вот настрой у ребят по-настоящему боевой. Церемония посвящения в «шаймуратовцы» сродни присяге, на которой школьники также зачитывают клятву верности Родине, обещая хорошо учиться и быть достойными имени легендарного военачальника.

После посвящения школьников, по сути, ждет программа как у юнармейцев. У них будет начальная военная подготовка, борьба, а также уроки верховой езды и стрельбы из лука. Занятия должны укрепить не только физическую силу, но и характер. Амалия Рамазанова, например, уже стала командиром своего класса, потеснив даже мальчишек.

Шаймуратовские классы были учреждены два года назад. Именно тогда знаменитому генералу посмертно присвоили звание героя России. На торжественном собрании также наградили самых первых «шаймуратовцев», которые уже успели отличиться.