В Башкирии огласили наказание убийцам 100-летнего ветерана

Одного из обвиняемых в убийстве ветерана в Башкирии оправдали. Виктора Валавина осудили лишь за разбой и хранение пороха, а вот его подельника Юрия Никитина признали виновным как в убийстве, так и в разбое. Летом 2020 года жители Челябинской области и Кигинского района проникли в дом Ивана Несмеянова, зверски убили и ограбили ветерана. Душегубов нашли через два месяца. Какой срок получили фигуранты громкого уголовного дела и почему правоохранители настаивают на том, что Валавин и Никитин убивали оба?
Конвойный пес встречает Валавина оглушительным лаем. Будто животное понимает, в чем его обвиняют. Вторым в клетку заводят уже Никитина. Обоих поместили в разные боксы. У Юрия с собой всё те же тетради с речью, которую он зачитывал на прошлом заседании суда. Тогда оба фигуранта произносили свое последнее слово с листа. Правда, это было больше похоже на словесную баталию, а не на выступление, ведь даже после расследования они продолжали перекладывать вину друг на друга.
Хотя максимальное наказание за их преступление – пожизненный срок, прокуратура запросила для душегубов по 25 лет лишения свободы, с учетом смягчающих обстоятельств – у обоих есть дети. Суд оправдал Валавина по обвинению в убийстве, приговорив его к десяти годам колонии строгого режима за разбой и найденный у него в сарае порох. А вот Никитин отправился в колонию строгого режима на 23 года. Решение суда он отказался комментировать, а вот Валавин счел приговор справедливым.
В ходе следствия было проведено более 40 судебных экспертиз, следствие проверило около 300 человек на причастность к преступлению. Правоохранители уверены, что Валавин также причастен к убийству. Следственный комитет и прокуратура республики будут обжаловать приговор.
Из украденных Валавиным и Никитиным 2 миллионов 400 тысяч рублей найдено только 900 тысяч. Куда делись свыше миллиона рублей – до сих пор неизвестно.