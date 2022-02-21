В Башкирии огласили наказание убийцам 100-летнего ветерана

Одного из обвиняемых в убийстве ветерана в Башкирии оправдали. Виктора Валавина осудили лишь за разбой и хранение пороха, а вот его подельника Юрия Никитина признали виновным как в убийстве, так и в разбое. Летом 2020 года жители Челябинской области и Кигинского района проникли в дом Ивана Несмеянова, зверски убили и ограбили ветерана. Душегубов нашли через два месяца. Какой срок получили фигуранты громкого уголовного дела и почему правоохранители настаивают на том, что Валавин и Никитин убивали оба?

Конвойный пес встречает Валавина оглушительным лаем. Будто животное понимает, в чем его обвиняют. Вторым в клетку заводят уже Никитина. Обоих поместили в разные боксы. У Юрия с собой всё те же тетради с речью, которую он зачитывал на прошлом заседании суда. Тогда оба фигуранта произносили свое последнее слово с листа. Правда, это было больше похоже на словесную баталию, а не на выступление, ведь даже после расследования они продолжали перекладывать вину друг на друга.

Я считал тебя до преступления нормальным мужиком. Даже другом считал. Немного оступившимся, но адекватным. При виде тебя теперь я вижу другого человека. Ты всеми способами пытаешься уйти от заслуженного наказания. Просто хочу тебе дать совет: раскайся в содеянном, верни все как есть, будь мужиком до конца, ответь за свои поступки. Поливая меня грязью, ты себя не оправдаешь.

Виктор Валавин, обвиняемый
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Утверждения, показания Валавина против меня не только ничем не подтверждены, они противоречивы, бездоказательны, абсурдны и полностью опровергаются.

Юрий Никитин, обвиняемый

Хотя максимальное наказание за их преступление – пожизненный срок, прокуратура запросила для душегубов по 25 лет лишения свободы, с учетом смягчающих обстоятельств – у обоих есть дети. Суд оправдал Валавина по обвинению в убийстве, приговорив его к десяти годам колонии строгого режима за разбой и найденный у него в сарае порох. А вот Никитин отправился в колонию строгого режима на 23 года. Решение суда он отказался комментировать, а вот Валавин счел приговор справедливым.

В ходе следствия было проведено более 40 судебных экспертиз, следствие проверило около 300 человек на причастность к преступлению. Правоохранители уверены, что Валавин также причастен к убийству. Следственный комитет и прокуратура республики будут обжаловать приговор.

Из украденных Валавиным и Никитиным 2 миллионов 400 тысяч рублей найдено только 900 тысяч. Куда делись свыше миллиона рублей – до сих пор неизвестно.

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