В Башкирии огласили наказание убийцам 100-летнего ветерана

Одного из обвиняемых в убийстве ветерана в Башкирии оправдали. Виктора Валавина осудили лишь за разбой и хранение пороха, а вот его подельника Юрия Никитина признали виновным как в убийстве, так и в разбое. Летом 2020 года жители Челябинской области и Кигинского района проникли в дом Ивана Несмеянова, зверски убили и ограбили ветерана. Душегубов нашли через два месяца. Какой срок получили фигуранты громкого уголовного дела и почему правоохранители настаивают на том, что Валавин и Никитин убивали оба?

Конвойный пес встречает Валавина оглушительным лаем. Будто животное понимает, в чем его обвиняют. Вторым в клетку заводят уже Никитина. Обоих поместили в разные боксы. У Юрия с собой всё те же тетради с речью, которую он зачитывал на прошлом заседании суда. Тогда оба фигуранта произносили свое последнее слово с листа. Правда, это было больше похоже на словесную баталию, а не на выступление, ведь даже после расследования они продолжали перекладывать вину друг на друга.

Я считал тебя до преступления нормальным мужиком. Даже другом считал. Немного оступившимся, но адекватным. При виде тебя теперь я вижу другого человека. Ты всеми способами пытаешься уйти от заслуженного наказания. Просто хочу тебе дать совет: раскайся в содеянном, верни все как есть, будь мужиком до конца, ответь за свои поступки. Поливая меня грязью, ты себя не оправдаешь. Виктор Валавин, обвиняемый

Утверждения, показания Валавина против меня не только ничем не подтверждены, они противоречивы, бездоказательны, абсурдны и полностью опровергаются. Юрий Никитин, обвиняемый

Хотя максимальное наказание за их преступление – пожизненный срок, прокуратура запросила для душегубов по 25 лет лишения свободы, с учетом смягчающих обстоятельств – у обоих есть дети. Суд оправдал Валавина по обвинению в убийстве, приговорив его к десяти годам колонии строгого режима за разбой и найденный у него в сарае порох. А вот Никитин отправился в колонию строгого режима на 23 года. Решение суда он отказался комментировать, а вот Валавин счел приговор справедливым.

В ходе следствия было проведено более 40 судебных экспертиз, следствие проверило около 300 человек на причастность к преступлению. Правоохранители уверены, что Валавин также причастен к убийству. Следственный комитет и прокуратура республики будут обжаловать приговор.