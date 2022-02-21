В Башкирии отметили Международный день родного языка

Сегодня отмечается Международный день родного языка. Башкортостан – многонациональная республика, дети имеют возможность изучать 14 родных языков. В Уфе также работает сеть воскресных школ, в которых учащиеся в том числе занимаются народным творчеством.

«Я тебя люблю». Слова, которые, кажется, можно узнать без перевода на любом языке. Участники ролика – представители самых разных национальностей. А их в регионе более ста. Видео опубликовал Радий Хабиров в социальных сетях. На своей странице он поздравил жителей республики с Международным днем родного языка.

Польская воскресная школа функционирует в Уфе больше 20 лет. Сейчас она размещается на базе 21-го лицея. Польский язык сложный, но, как и в любом деле, покоряется терпеливым.

Дети учатся не только читать. Они поют, танцуют и даже бьют Збышека. Такое название дали здесь национальному инструменту. Принцип игры на нем такой же, как на ударных.

В чувашской воскресной школе занимаются 400 детей. Дополнительно они могут выбрать занятие по интересам: рисование, лепку или вышивание. К слову, основоположник чувашской литературы Константин Иванов – уроженец нашей республики. Интерес к родным языкам, отмечает руководитель учреждения, в последние годы заметно вырос.