В Башкирии от коронавируса привилось более 2,3 млн человек

Сегодня, 22 февраля, на совещании в администрации Уфы обсудили эпидемиологическую ситуацию.
В Башкирии прививку от коронавируса сделали уже 2 302 667 человек. Это 92,7% от подлежащего вакцинации населения. Также от коронавируса привились уже 2842 ребёнка. Подростки получили первый компонент «Спутника М».
Замруководителя Управления Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина сообщила, что по Уфе зарегистрировано 74 137 случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 6552,7, прирост за последние 24 часа — 1889 случаев.