В Башкирии продолжается реализация проекта «16 шагов к Ауылпиаде»

В прошлом году он был признан победителем конкурса грантов главы республики. В рамках проекта в селе Микяшево прошло мероприятие «Тропа здоровья», где были организованы соревнования по дартсу, шашкам и шахматам, настольному теннису, бильярду.
Также сельчанам провели мастер-классы по скандинавской ходьбе, стрельбе из лука и лыжам. Тренером в последней дисциплине выступил уроженец села, кандидат в мастера спорта Динар Гайзуллин.
Среди участников «Тропы здоровья» есть и те, кому уже за 80. Некоторые из них даже попробовали сдать нормы ГТО. В культурном центре организовали несколько выставок: нагрудники, оригинальные предметы интерьера, находки военных поисковиков. Именно в Давлекановском районе в свое время располагалось военное авиационное училище разведчиков. Традиции здорового образа жизни, говорят жители села Микяшево, уже давно лежат в основе их уклада.
Микяшевскому сельсовету вручили диплом за победу в муниципальном этапе республиканского конкурса «Трезвое село-2021» и сертификат на 300 тысяч рублей. Деньги пойдут на благоустройство.