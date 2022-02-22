В Башкирии продолжается реализация проекта «16 шагов к Ауылпиаде»

В прошлом году он был признан победителем конкурса грантов главы республики. В рамках проекта в селе Микяшево прошло мероприятие «Тропа здоровья», где были организованы соревнования по дартсу, шашкам и шахматам, настольному теннису, бильярду.

Среди участников «Тропы здоровья» есть и те, кому уже за 80. Некоторые из них даже попробовали сдать нормы ГТО. В культурном центре организовали несколько выставок: нагрудники, оригинальные предметы интерьера, находки военных поисковиков. Именно в Давлекановском районе в свое время располагалось военное авиационное училище разведчиков. Традиции здорового образа жизни, говорят жители села Микяшево, уже давно лежат в основе их уклада.