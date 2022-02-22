Обливал кипятком, избивал и ранил ножом: житель Уфы держит в страхе семью

Мужчина недобросовестно выполняет свои родительские обязанности, нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. В январе этого года он облил водой из горячего чайника 9-летнего сына. Мальчик получил ожог ноги. Также уфимец жестоко избил 14-летнюю дочку, а своей жене грозил убийством и даже ударил ножом в ногу.