В Башкирии вновь возобновили диспансеризацию

В Башкирии возобновили диспансеризацию населения. Ранее профилактические медицинские осмотры были приостановлены из-за напряженной эпидемиологической ситуации.
Для отдельных категорий граждан возобновилась и углубленная диспансеризация. Также в больницах вновь оказывается помощь в условиях дневных стационаров.
В 2022 году диспансеризация полагается тем, кому исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, а также переболевшим коронавирусом.
Решение о возобновлении диспансеризации принял оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.