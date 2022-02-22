«Это братские народы»: политолог объяснил стремление россиян помочь беженцам

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский рассказал изданию LIFE, почему жители России готовы помочь беженцам с ЛНР и ДНР.

Фото №1 - «Это братские народы»: политолог объяснил стремление россиян помочь беженцам

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что 78% опрошенных россиян поддерживают решение о приёме жителей Донбасса. Россияне готовы поддержать беженцев и материально, и психологически.

Относясь к собственной исследовательской практике, могу сказать, что так и есть. 78% поддерживающих помощь беженцам — это очень большая цифра и это очень серьёзная поддержка. Это одна из немногих консенсусных тем современного российского общества. Это братские народы, и это всё переживается как трагедия и катастрофа, и поэтому, соответственно, такое отношение.

Виктор Потуремский

Политолог обратил внимание на то, что Россия уже имеет опыт приёма жителей Донбасса. Первая волна беженцев из республик была в 2014 году, поэтому люди понимают, как это происходит. Виктор Потуремский выразил уверенность, что с этим тоже связано нынешнее восприятие этой проблемы среди россиян.

Фото: ТАСС. 

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии