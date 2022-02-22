«Это братские народы»: политолог объяснил стремление россиян помочь беженцам

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский рассказал изданию LIFE, почему жители России готовы помочь беженцам с ЛНР и ДНР.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что 78% опрошенных россиян поддерживают решение о приёме жителей Донбасса. Россияне готовы поддержать беженцев и материально, и психологически.
Политолог обратил внимание на то, что Россия уже имеет опыт приёма жителей Донбасса. Первая волна беженцев из республик была в 2014 году, поэтому люди понимают, как это происходит. Виктор Потуремский выразил уверенность, что с этим тоже связано нынешнее восприятие этой проблемы среди россиян.
Фото: ТАСС.