В Уфе в ковид-госпитале для новорожденных 40 пациентов
В Уфе медики ковид-госпиталя для новорожденных продолжают оказывать помощь заболевшим младенцам.
Через врачей прошли уже более 80 новорожденных. По последним данным, в госпитале оказывается помощь 40 младенцам.
Напомним, специальное отделение для самых маленьких пациентов открылось в августе 2021 года.
Именно в конце лета, с появлением штамма «дельта», в регионе произошел резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди детей, в том числе и среди новорождённых. Дети в основном заражаются в семьях, болезнь у каждого протекает по-разному. Радует то, что ни одного летального случая от ковид среди новорожденных нет.
Регина Фёдорова, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 17