В Уфе в ковид-госпитале для новорожденных 40 пациентов

Именно в конце лета, с появлением штамма «дельта», в регионе произошел резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди детей, в том числе и среди новорождённых. Дети в основном заражаются в семьях, болезнь у каждого протекает по-разному. Радует то, что ни одного летального случая от ковид среди новорожденных нет.

Регина Фёдорова, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 17