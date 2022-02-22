В Уфе состоялся финал десятого хоккейного турнира «Дворовая лига»

В Уфе состоялся финал десятого турнира по хоккею с шайбой «Дворовая лига» на призы депутата Павла Васильева. В нем приняли участие ребята в двух возрастных категориях: до 12 лет и не старше 14 лет.

Все участники – любители, то есть собираются в свободное время на ближайших ледовых площадках и тренируются для себя. Несмотря на это, участникам турнира удалось поразить зрителей красивыми голами. Не обошлось и без эмоций, но любые толчки на борт, силовые приемы или драки мгновенно пресекали арбитры соревнований.

Если раньше была экипировка наружу, то сейчас любо-дорого смотреть. Павел Юрьевич организовал в прошлом году и экипировку, и верхнее джерси. Поэтому все становится ярко, красочно, красиво. Эдуард Филиппов, судья соревнований

Если мы десять лет назад начали с восьми команд, то сейчас их больше 25. И уровень подготовки мальчишек совершенно другой. Павел Васильев, организатор турнира, депутат городского совета г. Уфы

Состязания проходили в несколько этапов. В январе во всех районах Уфы состоялись отборочные игры. По их итогам в финал вышли по четыре команды в каждой возрастной группе. Впервые за всю историю состязаний лучшими среди старших и младших коллективов стали представители одного и того же района – Ленинского. Все участники финального раунда получили памятные призы и кубки, среди которых клюшки, шайбы и бейсболки с автографами игроков «Салавата Юлаева», в том числе с подписями новых олимпийских чемпионов.