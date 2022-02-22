Житель Уфы 52 раза ударил ножом знакомого

В Уфе перед судом предстанет 20-летний местный житель, которого обвиняют в жестоком избиении своего знакомого.

Как сообщает пресс-служба Калининского суда, 15 ноября молодой человек находился на улице Первомайской со знакомым. Между ними вспыхнула ссора, во время которой 20-летний обвиняемый начал жестоко избивать товарища руками и ногами.