Житель Уфы 52 раза ударил ножом знакомого

В Уфе перед судом предстанет 20-летний местный житель, которого обвиняют в жестоком избиении своего знакомого.
Как сообщает пресс-служба Калининского суда, 15 ноября молодой человек находился на улице Первомайской со знакомым. Между ними вспыхнула ссора, во время которой 20-летний обвиняемый начал жестоко избивать товарища руками и ногами.
Когда оппонент упал на землю, парень зашёл домой за ножом, вернулся на улицу и 52 раза ударил своего знакомого. От обильной кровопотери несчастный скончался. Парень свою вину полностью признал и раскаялся. Теперь его судьбу решит суд.