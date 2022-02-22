Главы религиозных общин Башкирии призвали жителей помочь переселенцам из ДНР и ЛНР

Первые эшелоны с жителями ДНР и ЛНР прибудут в Башкортостан уже ближайшей ночью. В республике подготовили 25 пунктов для временного размещения людей. Они рассчитаны на 2370 человек, есть также почти три сотни резервных мест. Главы религиозных общин призывают жителей региона совместными усилиями помочь вынужденным переселенцам.

Людям, которые еще не так давно были на линии огня, необходимы сочувствие и поддержка. В частности, главный раввин Башкирии Дан Кричевский напомнил об основных заповедях, подчеркнув, что важно помогать не только словом, но и делом.

Одна из основных заповедей Торы – возлюби ближнего, как самого себя. Мы понимаем, как трудно им сейчас: дети, пожилые были вынуждены покинуть свои дома. Наша обязанность – принять их хорошо, в наших домах. Никто из нас не знает, где мы будем завтра, поэтому давайте будем вместе и вместе мы победим.

Дан Кричевский, главный раввин Республики Башкортостан

Во всех священных писаниях говорится, что, мы, люди – огромная, единая семья, произошли от Адама и Евы, а пророк Мухаммед говорит: «Вы не войдете в Рай до тех пор, пока не уверуете». Да и в жизни спокойно не будет без веры.

Талгат Таджуддин, Верховный Муфтий России
Подарки без запарки
Пенальти