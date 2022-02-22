Главы религиозных общин Башкирии призвали жителей помочь переселенцам из ДНР и ЛНР

Одна из основных заповедей Торы – возлюби ближнего, как самого себя. Мы понимаем, как трудно им сейчас: дети, пожилые были вынуждены покинуть свои дома. Наша обязанность – принять их хорошо, в наших домах. Никто из нас не знает, где мы будем завтра, поэтому давайте будем вместе и вместе мы победим.

Дан Кричевский, главный раввин Республики Башкортостан