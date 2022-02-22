Главы религиозных общин Башкирии призвали жителей помочь переселенцам из ДНР и ЛНР

Первые эшелоны с жителями ДНР и ЛНР прибудут в Башкортостан уже ближайшей ночью. В республике подготовили 25 пунктов для временного размещения людей. Они рассчитаны на 2370 человек, есть также почти три сотни резервных мест. Главы религиозных общин призывают жителей региона совместными усилиями помочь вынужденным переселенцам.
Людям, которые еще не так давно были на линии огня, необходимы сочувствие и поддержка. В частности, главный раввин Башкирии Дан Кричевский напомнил об основных заповедях, подчеркнув, что важно помогать не только словом, но и делом.