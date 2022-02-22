Третья часть хоррора "Тихое место" выйдет в 2025 году

Во время конференции Paramount с инвесторами режиссёр Джон Красински сделал заявление о выходе третьей части полюбившегося зрителям хоррора.
На сегодняшний день неизвестно кто станет режиссёром и сценаристом проекта. Наиболее очевидным кандидатом остаётся Джон Красински, написавший первые две части "Тихого места." Ранее было известно, что также возможным режиссёром третьей части может стать Майкл Сарновски, снявший триллер "Свинья".
Paramount Pictures считает, что Майкл Сарновски поможет расширить потенциал "Тихого места" и дать начало для новой истории.