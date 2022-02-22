Третья часть хоррора "Тихое место" выйдет в 2025 году

Во время конференции Paramount с инвесторами режиссёр Джон Красински сделал заявление о выходе третьей части полюбившегося зрителям хоррора.

На сегодняшний день неизвестно кто станет режиссёром и сценаристом проекта. Наиболее очевидным кандидатом остаётся Джон Красински, написавший первые две части "Тихого места." Ранее было известно, что также возможным режиссёром третьей части может стать Майкл Сарновски, снявший триллер "Свинья".