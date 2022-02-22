Прием у психиатра могут включить в диспансеризацию после COVID-19

В список бесплатных услуг в рамках диспансеризации для переболевших COVID-19 могут включить консультации у психиатра. Специалисты считают эту меру необходимой в связи с постковидным синдромом, а именно депрессией и потерей памяти.

Врач-психиатр Владимир Каторгин рассказал, что всё больше пациентов обращаются с жалобами на тревожность после перенесения коронавирусной инфекции.