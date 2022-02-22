Популярные достопримечательности Калининградской области

Кроме необычного расположения, Калининградская область интересна еще и тем, что имеет достаточно богатую историю, насчитывающую не один десяток веков. Плюс к этому природа, красивые ландшафты, великолепие Балтики – все это делают ее выгодным и захватывающим местом для путешествий и приключений. Заказать экскурсии из Светлогорска по Калининградской области можно на сайте туристической компании «Спутник».

Фото №1 - Популярные достопримечательности Калининградской области

Куршская коса

Куршская коса является по праву необычным и уникальным природным образованием, ставшим более двадцати лет назад объектом всемирного наследия. Представляет собой вытянутый участок земли, окруженный с одной стороны морем, с другой – пресноводным заливом. Сюда приезжают ради того, чтобы понежиться на пляжах, прогуляться по лесам и песчаным пустыням, составляющих основу ландшафта, и понаблюдать за животным миром косы.

Светлогорск (Раушен)

Светлогорск входит в обязательную туристическую программу при посещении Калининградской области. Знаменит своими пляжами и архитектурным наследием Восточной Пруссии, которое сохранилось до наших дней практически в нетронутом виде. Большой популярностью пользуется водонапорная башня, которая считают неофициальной визитной карточкой города. Пятнадцать лет назад комплекс вошел в список памятников градостроительства и стал излюбленным местом туристов.

Танцующий лес

Искусственный сосняк, расположенный недалеко от Куршской косы, прославился из-за искривленных и свернутых в спираль деревьев, что тут растут. Как не странно, но ничего мистического в этом месте нет. Всему виной гусеницы, что повредили молодые саженцы и вызвали необычный рост сосен. Непосредственно, кроме самого леса, можно посмотреть на руины довоенной школы немецких планеристов.

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Музей янтаря

Как понятно из названия, главными экспонатами музея выступают вещи, тесно связанные с «камнем солнца» – янтарем. Основан музей в 1979 году и располагается в крепостной башне, возведенной в середине девятнадцатого века. Экспозиция расположена на трех этажах, в музее хранятся янтарные изделия, обнаруженные во время раскопок памятников второго-пятого веков (изящные мозаичные панно и различные резные поделки), а также насекомые и небольшие животные, попавшие несколько миллионов лет назад в смолу.

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