Сергей Капков: «Столичные практики начинают появляться в регионах»
В Башкирии в 2022 году планируется благоустройство многих крупных общественных пространств. Об этом рассказал Радий Хабиров в социальных сетях. В частности, глобальная реконструкция ждёт парк «Кашкадан», Центральный парк в Дёме и парк «Нефтехимиков».
Сергей Капков, директор лаборатории «Центр урбанистики» экономического факультета МГУ им. Ломоносова, отметил, что эти проекты не только сделают жизнь уфимцев ярче, но и станут точками притяжения для туристов.
Сергей Капков как один из лучших специалистов по организации общественных пространств в стране высоко оценил масштабные планы по благоустройству парков, а также отметил, что за развитием Уфы интересно наблюдать, так как часто в столице реализуются уникальные проекты.
Развитие парковых систем городов и поселений Башкортостана — это важный и масштабный этап в формировании комфортной среды и туристической привлекательности. И самое главное — это условия для развития местных жителей. Сейчас реконструируются многие парки региона - только в Уфе одновременно благоустраивают пять парков. В течение последних двух лет Республика Башкортостан является лидером по количеству выигранных грантов и федеральных средств в рамках Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Мне, как человеку, у которого есть опыт развития городской среды Москвы, всегда приятно и интересно наблюдать за тем, что столичные практики начинают появляться и в регионах. Отмечу Парк Первомайский в Уфе, это отличный пример развития комфортной городской среды. В Белебее в парке «Поющие родники» сумели сохранить природные особенности местности и вместе с тем создать современные зоны для комфортного отдыха. Сейчас в Уфе закончено проектирование и идет экспертиза проекта уникального пешеходного пространства в центре города - улицы Октябрьской революции. Очень надеюсь, что при реализации будут использованы все лучшие практики, которые республика наработала при благоустройстве общественных пространств за последние годы. А сама улица станет подарком Уфе в канун 450-летия города.
Сергей Капков
Высокую оценку эксперт дал и уникальному геопарку Торатау. Территория является привлекательным местом для туристов и даже стала символом всего региона.
Не могу не упомянуть еще один знаковый для Башкортостана проект - геопарк Торатау. Мы создали эту уникальную природную территорию со всей инфраструктурой, которая всего за 3 года стала одной из главных туристических мест Башкортостана, и уверен, что работающая в настоящий момент комиссия Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО по достоинству оценит масштабный проект, который уже стал символом региона. Я убежден, что развитие потенциала региона невозможно без создания новых символов Башкортостана, которыми уже сейчас стали и будут становится обновленные парки в Уфе, геопарк Торатау и улица Октябрьской революции.