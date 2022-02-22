Сергей Капков: «Столичные практики начинают появляться в регионах»

Развитие парковых систем городов и поселений Башкортостана — это важный и масштабный этап в формировании комфортной среды и туристической привлекательности. И самое главное — это условия для развития местных жителей. Сейчас реконструируются многие парки региона - только в Уфе одновременно благоустраивают пять парков. В течение последних двух лет Республика Башкортостан является лидером по количеству выигранных грантов и федеральных средств в рамках Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Мне, как человеку, у которого есть опыт развития городской среды Москвы, всегда приятно и интересно наблюдать за тем, что столичные практики начинают появляться и в регионах. Отмечу Парк Первомайский в Уфе, это отличный пример развития комфортной городской среды. В Белебее в парке «Поющие родники» сумели сохранить природные особенности местности и вместе с тем создать современные зоны для комфортного отдыха. Сейчас в Уфе закончено проектирование и идет экспертиза проекта уникального пешеходного пространства в центре города - улицы Октябрьской революции. Очень надеюсь, что при реализации будут использованы все лучшие практики, которые республика наработала при благоустройстве общественных пространств за последние годы. А сама улица станет подарком Уфе в канун 450-летия города.

Сергей Капков