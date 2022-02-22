Глава Башкирии рассказал о благоустройстве крупных парков в Уфе

Глава Башкирии в своих социальных сетях рассказал о масштабных планах по благоустройству общественных пространств в регионе и Уфе. К 2024 году, к 450-летнему юбилею столицы, планируется облагородить несколько крупных парков. В их числе парк «Кашкадан», Центральный парк в Дёме и парк «Нефтехимиков».
По словам Радия Хабирова, реконструкция парка в Сипайлово завершится уже в этом году, а парк «Нефтехимиков» начнут облагораживать после многочисленных пожеланий самих уфимцев. Коммунальные службы примутся за работу с наступление тепла.