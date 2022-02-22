Глава Башкирии рассказал о благоустройстве крупных парков в Уфе

Глава Башкирии в своих социальных сетях рассказал о масштабных планах по благоустройству общественных пространств в регионе и Уфе. К 2024 году, к 450-летнему юбилею столицы, планируется облагородить несколько крупных парков. В их числе парк «Кашкадан», Центральный парк в Дёме и парк «Нефтехимиков».

Фото №1 - Глава Башкирии рассказал о благоустройстве крупных парков в Уфе

По словам Радия Хабирова, реконструкция парка в Сипайлово завершится уже в этом году, а парк «Нефтехимиков» начнут облагораживать после многочисленных пожеланий самих уфимцев. Коммунальные службы примутся за работу с наступление тепла.

Я объявил голосование и спросил, к каким паркам приступить в первую очередь. Очень много голосов жители отдали за то, чтобы навести порядок в парке Нефтехимиков. Мы к нему в этом году уже приступим. Будем ремонтировать парк в две очереди. Первая очередь - сам парк, его зеленая часть, рассчитываем, что справимся с этим к концу года. Вторую очередь планируем на следующий год - благоустроим площадь перед ДК Нефтехимиков и сквер перед восьмой больницей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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