Глава Башкирии рассказал о благоустройстве крупных парков в Уфе

Я объявил голосование и спросил, к каким паркам приступить в первую очередь. Очень много голосов жители отдали за то, чтобы навести порядок в парке Нефтехимиков. Мы к нему в этом году уже приступим. Будем ремонтировать парк в две очереди. Первая очередь - сам парк, его зеленая часть, рассчитываем, что справимся с этим к концу года. Вторую очередь планируем на следующий год - благоустроим площадь перед ДК Нефтехимиков и сквер перед восьмой больницей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии