В Башкирии организовали 25 пунктов временного размещения для жителей ДНР и ЛНР

На данный момент в регионе готовы принять более 3 тысяч человек. Продолжается сбор гуманитарной помощи, к которому подключается все больше людей. Вот-вот в регион должны прибыть и первые эшелоны. О братской взаимопомощи и людях, которые не остаются в стороне от чужой беды, – в нашем сюжете.

Гостиничные условия, может, и не заменят уют домашнего очага, но по крайней мере обеспечат временных переселенцев всем необходимым. В спортивном центре Римы Баталовой расположится самый крупный в республике пункт временного размещения. В общей сложности здесь готовы принять 150 человек. При этом на спортивной жизни центра прибытие жителей Донецкой и Луганской народных республик не отразится. Все намеченные тренировки и соревнования будут проходить в штатном режиме. Для спортсменов, которые сейчас проживают в гостинице, зарезервировано около полусотни мест.

Очень важно создать все необходимые условия для спортсменов в одном здании. Сейчас мы пытаемся сохранить все составляющие. Юлия Чачина, директор центра спортивной подготовки Республики Башкортостан им. Р. Баталовой

Всего по республике подготовили 25 пунктов временного размещения, которые расположились в разных уголках Башкортостана. Они могут принять более 3 тысяч человек. Помощь предлагают и местные жители, некоторые готовы предоставить свой кров в качестве временного пристанища. Ну а предприниматель из Бирска предложил свои автобусы для перевозки жителей Донбасса к местам размещения.

Люди понимают, что назревает война, и бегут оттуда. У нас уже был опыт в 2014 году, когда мы также перевозили эвакуированных жителей, размещенных в Бирске. Эдгар Алтунян, предприниматель

Горячая пора сейчас и в волонтерских штабах. Люди со всех уголков республики несут сюда теплые вещи и предметы обихода. У Александра Ефименкова супруга родом из Луганска, в тех краях по-прежнему проживает много родственников. Мужчина не мог остаться в стороне.

Принесли зимние вещи, обувь. У нас холоднее в Башкирии, эти вещи понадобятся людям хотя бы на первое время. Александр Ефименков

А вот волонтеры благотворительного фонда «Чистое сердце» от имени депутата Госдумы Ризвана Курбанова приобрели для переселенцев бытовую технику: чайники и микроволновые печи.

Наша общая задача – здесь и сейчас протянуть руку помощи нашему братскому народу, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Призываю всех жителей Башкирии поддержать и оказать посильную помощь. Ризван Курбанов, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Братская взаимопомощь – вот то, о чем сейчас говорят главы всех конфессий. Людям, которые еще не так давно были на линии огня, необходимы сочувствие и поддержка. Причем не только словом, но и делом.

Одна из основных заповедей Торы – возлюби ближнего, как самого себя. Мы понимаем, как трудно им сейчас, зима, дети, пожилые люди, они были вынуждены покинуть свои дома. Наша обязанность – принять их хорошо в наших домах. Никто из нас не знает, где мы будем завтра, поэтому давайте будем вместе, и вместе мы победим. Дан Кричевский, главный раввин Республики Башкортостан

Во всех священных писаниях говорится, что мы, люди, – одна огромная единая семья, произошли от Адама и Евы, а пророк Мухаммед говорит: «Вы ни за что не войдете в рай, пока не уверуете». Да и в жизни спокойно не будет без веры. Талгат Таджуддин, верховный муфтий России