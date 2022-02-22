В Башкирии организовали 25 пунктов временного размещения для жителей ДНР и ЛНР

На данный момент в регионе готовы принять более 3 тысяч человек. Продолжается сбор гуманитарной помощи, к которому подключается все больше людей. Вот-вот в регион должны прибыть и первые эшелоны. О братской взаимопомощи и людях, которые не остаются в стороне от чужой беды, – в нашем сюжете.
Гостиничные условия, может, и не заменят уют домашнего очага, но по крайней мере обеспечат временных переселенцев всем необходимым. В спортивном центре Римы Баталовой расположится самый крупный в республике пункт временного размещения. В общей сложности здесь готовы принять 150 человек. При этом на спортивной жизни центра прибытие жителей Донецкой и Луганской народных республик не отразится. Все намеченные тренировки и соревнования будут проходить в штатном режиме. Для спортсменов, которые сейчас проживают в гостинице, зарезервировано около полусотни мест.
Всего по республике подготовили 25 пунктов временного размещения, которые расположились в разных уголках Башкортостана. Они могут принять более 3 тысяч человек. Помощь предлагают и местные жители, некоторые готовы предоставить свой кров в качестве временного пристанища. Ну а предприниматель из Бирска предложил свои автобусы для перевозки жителей Донбасса к местам размещения.
Горячая пора сейчас и в волонтерских штабах. Люди со всех уголков республики несут сюда теплые вещи и предметы обихода. У Александра Ефименкова супруга родом из Луганска, в тех краях по-прежнему проживает много родственников. Мужчина не мог остаться в стороне.
А вот волонтеры благотворительного фонда «Чистое сердце» от имени депутата Госдумы Ризвана Курбанова приобрели для переселенцев бытовую технику: чайники и микроволновые печи.
Братская взаимопомощь – вот то, о чем сейчас говорят главы всех конфессий. Людям, которые еще не так давно были на линии огня, необходимы сочувствие и поддержка. Причем не только словом, но и делом.
Прибытие первых эшелонов с жителями ДНР и ЛНР ожидается в ближайшее время. Люди, по сути, оставили свои дома и уехали в неизвестность. И как накануне отметил глава республики, важно не просто обратить внимание на условия проживания, но и не остаться в стороне от чужого горя.