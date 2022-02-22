Общественники Башкирии прокомментировали решение о признании ЛНР и ДНР

Вы знаете, на территорию республик вводятся наши войска, но не для ведения войны, как пишут западные СМИ, а для обеспечения мира. Хотя войны не хочет никто, и дай бог, чтобы ее не было, чтобы запад остепенился, понял наши намерения, как и марионеточный режим Украины понял, что с РФ шутки плохи.

Олег Галин, член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества