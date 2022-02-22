Общественники Башкирии прокомментировали решение о признании ЛНР и ДНР

Россия признаёт независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Владимир Путин заявил в рамках своего обращения к россиянам накануне вечером. Президент подписал соответствующие документы.
Глава государства попросил Федеральное собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. По мнению члена Совета по правам человека Олега Галина, это было единственно возможным шагом со стороны России.
Ситуация в Донбассе резко обострилась на минувшей неделе: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Руководство этих республик сообщило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.