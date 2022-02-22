Общественники Башкирии прокомментировали решение о признании ЛНР и ДНР

Россия признаёт независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Владимир Путин заявил в рамках своего обращения к россиянам накануне вечером. Президент подписал соответствующие документы.

Глава государства попросил Федеральное собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. По мнению члена Совета по правам человека Олега Галина, это было единственно возможным шагом со стороны России.

Вы знаете, на территорию республик вводятся наши войска, но не для ведения войны, как пишут западные СМИ, а для обеспечения мира. Хотя войны не хочет никто, и дай бог, чтобы ее не было, чтобы запад остепенился, понял наши намерения, как и марионеточный режим Украины понял, что с РФ шутки плохи.

Олег Галин, член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества
Фото №1 - Общественники Башкирии прокомментировали решение о признании ЛНР и ДНР

Ситуация в Донбассе резко обострилась на минувшей неделе: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Руководство этих республик сообщило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.

В последние дни я постоянно на связи с нашими коллегами из ЛНР и ДНР и постоянно слышу от них о ежедневных обстрелах. Очень правильно сделал президент, что собрал Совет безопасности и принял решение признать эти республики. И мы поддерживаем решение президента.

Ильдар Бикбаев, председатель Совета регионального общественного Фонда поисковых отрядов Республики Башкортостан
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии