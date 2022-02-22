В Ишимбайском районе создадут рабочую группу по вопросам развития пчеловодства

В Ишимбайском районе состоялся так называемый флешмоб пчеловодов, на котором самих производителей меда было не так много. Зачинщики предлагали местным жителям выступить против прихода на землю иностранного инвестора. За несколько дней до акции в соцсетях появились сообщения с призывом отстоять территорию и не отдать её в аренду французским пчеловодам. И это несмотря на то, что буквально накануне представители власти и население уже начали вести диалог и даже пришли к компромиссу по некоторым вопросам. Кому это не выгодно и что говорят о мероприятии жители окрестных сёл?
Массовый флешмоб в Ишимбайском районе можно сравнить с «выпрыскиванием» пчёл. Ведь причины, почему рой вылетает из улья зимой, не всегда ясны. Так же и здесь: среди собравшихся мало тех, кто имеет непосредственное отношение к пчеловодству.
Местные, в отличие от приезжих, за руки браться не стали, а за скандирующей толпой следили лишь со стороны. Их участие во флешмобе – мера вынужденная. Некоторые и сами признаются, что вышли скорее для поддержания порядка.
Ульем раздора стала новость о том, что французские инвесторы могут арендовать землю для собственного производства мёда. На встрече с местными жителями власти поясняли, что объём их лакомства не сократится, а также приход иностранных предпринимателей не угрожают башкирским пчёлам.
В рабочей группе – 16 человек. Это жители деревень Исякаево, Саргаево, Ибраево и села Макарово. Кто будет в неё входить, решили сами местные на собрании.
До сегодняшнего дня в Ишимбайском районе не было специализированного общества пчеловодов. А потому не было и тех, кто мог бы координировать действия пасечников и представлять их интересы в общении с органами власти. Кстати, идею создания местной ассоциации предложили сами чиновники. По их словам, это должно помочь не только выстроить диалог, но и даст возможности местным производителям меда продвигать собственный бренд.