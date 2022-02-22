В Ишимбайском районе создадут рабочую группу по вопросам развития пчеловодства

В Ишимбайском районе состоялся так называемый флешмоб пчеловодов, на котором самих производителей меда было не так много. Зачинщики предлагали местным жителям выступить против прихода на землю иностранного инвестора. За несколько дней до акции в соцсетях появились сообщения с призывом отстоять территорию и не отдать её в аренду французским пчеловодам. И это несмотря на то, что буквально накануне представители власти и население уже начали вести диалог и даже пришли к компромиссу по некоторым вопросам. Кому это не выгодно и что говорят о мероприятии жители окрестных сёл?

Массовый флешмоб в Ишимбайском районе можно сравнить с «выпрыскиванием» пчёл. Ведь причины, почему рой вылетает из улья зимой, не всегда ясны. Так же и здесь: среди собравшихся мало тех, кто имеет непосредственное отношение к пчеловодству.

Местные, в отличие от приезжих, за руки браться не стали, а за скандирующей толпой следили лишь со стороны. Их участие во флешмобе – мера вынужденная. Некоторые и сами признаются, что вышли скорее для поддержания порядка.

В разных районах люди собираются. Мы вышли соблюдать порядок. Фарида Алтынбаева, член рабочей группы

Ульем раздора стала новость о том, что французские инвесторы могут арендовать землю для собственного производства мёда. На встрече с местными жителями власти поясняли, что объём их лакомства не сократится, а также приход иностранных предпринимателей не угрожают башкирским пчёлам.

Эта конспирологическая уловка не имеет ничего общего с реальным положением вещей. Так, над сохранением и развитием популяции башкирской породы медоносных пчел у нас работает целый институт пчеловодства и апитерапии, есть территории, которые определены только под башкирскую пчелу, Минсельхоз реализует меры финансовой поддержки как пчеловодству в целом, так и направленные на поддержку популяции башкирской пчелы. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Во время собрания было решено создать рабочую группу. Думаю, решение, которое было принято, ведет к развитию. Авзал Азнабаев, пчеловод, житель с. Макарово Ишимбайского района

В рабочей группе – 16 человек. Это жители деревень Исякаево, Саргаево, Ибраево и села Макарово. Кто будет в неё входить, решили сами местные на собрании.

Меня выбрали на собрании. Я просто проехался и остановился. Вчера же говорили. А что участвовать? Что там? Бикбай Ильясов, пчеловод, член рабочей группы