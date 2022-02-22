В Башкирии задержали таксиста-нелегала с фальшивыми правами

Лишенного прав за пьяное вождение таксиста задержали с фальшивыми правами. В республике продолжаются рейды, направленные на борьбу с нелегальными перевозчиками, которые в погоне за прибылью игнорируют элементарные правила перевозки пассажиров и даже ПДД.

Прямо посреди трассы этот автомобиль, который только что был заполнен пассажирами, увозят на штрафстоянку. Попутчикам мужчины повезло, что пост ГИБДД остановил автомобиль только на выезде из Белорецка. Следовал таксист в Уфу. Каково было удивление полицейских, когда они, пробив водителя по базе, увидели совсем другое имя, фамилию и фотографию. Позже он признался, что приобрел фальшивый документ через интернет. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Цена прав – 25 тысяч рублей, это половина месячной выручки таксиста. Кроме того, водитель был лишен удостоверения еще в 2019 году за вождение в нетрезвом виде. В день мужчина обычно совершает по два рейса, туда и обратно, в среднем перевозя до 20 пассажиров в сутки. Тех, кто доверил свои жизни человеку, у которого, помимо отсутствия лицензии на перевозку пассажиров, нет еще и водительских прав. Бомбилу задержали, и сейчас он ждет суда. Несколькими днями ранее сотрудники ГИБДД остановили его коллегу из Караидельского района.

В 2021 году я был лишен прав. Я не знал, что мне нельзя ездить за рулем и перевозить пассажиров. Задержанный

Тогда мировой суд приговорил мужчину к административному аресту на двое суток. Бывало, что за свою безалаберность бомбилы отвечали не административным наказанием, а собственными судьбами и жизнями пассажиров. В прошлом году была зарегистрирована почти сотня ДТП только с участием «Ларгусов», в которых погибли 18 человек и 131 получили ранения различной степени тяжести. Резонансное ДТП с участием одного из таких перевозчиков произошло летом на федеральной трассе М7 в Кушнаренковском районе, где погибло 6 пассажиров.