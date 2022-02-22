В Башкирии сиротам выделили жилье с плесенью и насекомыми

Плесень и насекомые в квартирах. В Белебее организована следственная проверка жилья, выданного сиротам. Квадратные метры были выделены ещё в 2020 году. Жильцы обращались за помощью в управляющую компанию, однако проблема оставалась актуальной.
Незваных гостей пытались выпроводить едва ли не с новоселья. В квартире появились насекомые.
Со стен стали отходить обои, появилась плесень. Из-за влаги пришлось выбросить шкаф.
О насекомых и влажности говорят и соседи. В этом году на ситуацию внимание обратили журналисты, администрация города и сама строительная компания. Был обход комиссии. Сейчас проблемы устраняют, часть работ проведут в тёплое время года. Однако застройщик, оказывается, сам оскорблён.
Делом заинтересовались правоохранительные органы. Организована доследственная проверка.
Большинство квартир в этом доме – социальные. Они было выделены в 2020-м году. У здания на самом деле два адреса. Раздельные коммуникации. По словам застройщика, такой проект был разработан для того, чтобы обеспечить большее количество нуждающихся. По закону объем выделяемого социального жилья в доме не должен превышать четверть от общего числа. Такие нормы были введены, чтобы повысить качество и не создавать так называемые сиротские анклавы. Исключение из правила, когда квартир в доме меньше 10.
У каждого из двух подъездов здесь получается свой отдельный адрес. Вкупе из 18 квартир 11 выделены для сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Воспитанники детского дома снова под одной крышей и снова объединены одной проблемой.