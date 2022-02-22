В Башкирии сиротам выделили жилье с плесенью и насекомыми

Плесень и насекомые в квартирах. В Белебее организована следственная проверка жилья, выданного сиротам. Квадратные метры были выделены ещё в 2020 году. Жильцы обращались за помощью в управляющую компанию, однако проблема оставалась актуальной.

Незваных гостей пытались выпроводить едва ли не с новоселья. В квартире появились насекомые.

Когда подметаешь, маленькие букашечки. Мы узнали, что это сеноеды, и они появляются из-за влаги. Валерия Синявская

Со стен стали отходить обои, появилась плесень. Из-за влаги пришлось выбросить шкаф.

В УК сказали, не ставить шкаф вплотную. И все равно все вещи влажные, по стене плесень, задняя стенка прогнила полностью. Мы обратились в УК, там откладывали, откладывали вопрос, до сих пор не решили ничего. Валерия Синявская

О насекомых и влажности говорят и соседи. В этом году на ситуацию внимание обратили журналисты, администрация города и сама строительная компания. Был обход комиссии. Сейчас проблемы устраняют, часть работ проведут в тёплое время года. Однако застройщик, оказывается, сам оскорблён.

Всё решаемо, эти замечания не являются основанием, чтобы признать жилье непригодным. И пусть понесёт наказание тот, кто оклеветал застройщика и администрацию. Алексей Кузьмин, главный инженер организации-застройщика

Делом заинтересовались правоохранительные органы. Организована доследственная проверка.

Органами Следственного комитета организована доследственная проверка по сообщению из средств массовой информации о предоставлении детям-сиротам жилья, не отвечающего предъявляемым законом требованиям и нормам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан

Большинство квартир в этом доме – социальные. Они было выделены в 2020-м году. У здания на самом деле два адреса. Раздельные коммуникации. По словам застройщика, такой проект был разработан для того, чтобы обеспечить большее количество нуждающихся. По закону объем выделяемого социального жилья в доме не должен превышать четверть от общего числа. Такие нормы были введены, чтобы повысить качество и не создавать так называемые сиротские анклавы. Исключение из правила, когда квартир в доме меньше 10.