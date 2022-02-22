В Башкирии инспекторы Охотнадзора проводят рейды

В Башкортостане зафиксировали более 340 нарушений в области охоты в прошлом году. Браконьеры незаконно добыли десятки животных, среди которых – краснокнижный марал. Сотрудникам Охотнадзора удается выявить нарушителей в ходе патрулирования. Сейчас, хоть и завершается сезон зимней охоты, инспекторы продолжают выходить в регулярные рейды.

Выстрел оказался метким. Добычей стала лиса, которую, вытащив из мешка, житель Мишкинского района демонстрирует инспекторам. Все документы у охотника в порядке. Вот только оружие оказалось незарегистрированным. Следовательно, его хранение и применение незаконно. И наказания не избежать.

На своих снегоходах госохотинспекторы высматривают свежие следы других снегоходов или широких лыж вблизи лесов. Это главный признак того, что где-то рядом охотники. Во время рейда впереди как раз показался снежный транспорт. И, судя по экипировке, двое мужчин решили не просто покататься.

В первую очередь охотинспекторы проверяют документы. После осматривают само ружье. Оно, кстати, должно быть в чехле, так как охотиться с транспортного средства запрещено. Все фиксируется на камеру. У этого охотника все в порядке.

Зимний сезон охоты завершается. До конца февраля добывать можно, помимо кабана, лису, соболя, куницу. Да и на волка с ружьем ходить можно. А вот косули, которые нам встретились, уже под запретом.

Но запреты не пугают браконьеров. Госохотинспектор Флюр Тукташев говорит, что в этих самых лесах в середине декабря прошлого года неизвестные убили двух лосей. Одного разделали на месте. А тушу второго даже не тронули – либо не заметили, либо подстрелили ради забавы.