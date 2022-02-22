В Уфе прошли торжественные мероприятия в преддверии Дня защитника Отечества

В Демском районе митинг провели в сквере 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Руководство Уфы, кадеты, юнармейцы и жители города возложили цветы к стеле, посвященной Герою России, генералу Минигали Шаймуратову и легендарным башкирским конникам. Память защитников Отечества почтили минутой молчания и оружейным залпом.

Это патриотическое воспитание молодежи, они узнают о наших героях, как они воевали, как защищали свою Родину.

В Ленинском районе руководство муниципалитета, сотрудники ГУФСИН и школьники возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Во время Великой Отечественной войны подвиг 18-летней девушки стал одним из главных символов борьбы с фашистскими захватчиками. А в лицее №1 почтили память учителей и учеников, которые в июне 41-года после последнего звонка ушли на фронт. Руководитель района, отметил что у границ Родины снова неспокойно.